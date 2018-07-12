Kortta sezonun üçüncü Grand Slam Tenis Turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Serena Williams, yarı finalde karşılaştığı Julia Goerges'i iki sette yenerek finale yükseldi ve şampiyonluk maçında Angelique Kerber'in rakibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşan 25 numaralı seribaşı ABD'li Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kalan Alman Goerges karşılaştı. Sert servislerinin yardımıyla karşılaşmayı baştan sona üstün götüren 36 yaşındaki Serena Williams, 1 saat 10 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.

KERBER ZORLANMADI

Yarı final karşılamasında korta çıkan tek kadınlarda dünya 11 numarası Alman tenisçi Angelique Kerber, Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 6-3 ve 6-3'lük setlerle geçti. Karşılaşma sonunda konuşan Alman tenisçi Kerber, "Merkez kortta oynamak muhteşemdi. Ostapenko'nun vuruşları her zaman çok sert, bugün de sert ve zordu ama kazandım. Final oynayacağım için çok mutluyum. Bu harika bir duygu" dedi.

FİNAL CUMARTESİ

Serena Williams, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile cumartesi günü finalde karşılaşacak. İki raket 2016 Wimbledon finalinde de karşılaşmıştı. Alman raketi iki set sonunda ABD'li Serena Williams, şampiyonluğa ulaşmıştı.