Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Wings For Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford desteğiyle Türkiye’de İzmir’de koşulacak. Tüm dünyada aynı anda başlayacak koşunun duyurusu ise bugün İstanbul’da gerçekleşen bir basın toplantısı ile yapıldı. Sabit bir bitiş noktası olmayan koşuda, hareketli finiş çizgisi Ford Kuga Yakalama Aracı da katılımcılara tanıtıldı.

Basın toplantısı, Burcu Esmersoy’un sunumu, Wings for Life Vakfı CEO’su Anita Gerhardter’ın katılımıyla The Grand Tarabya Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, TOFD Başkanı Ramazan Baş, Wings for Life Türkiye elçileri; ünlü oyuncu Anıl Altan, yaşam koçu Ayşe Tolga, oyuncu Ayça Erturan, 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Dünya Windsurf Şampiyonası ikincisi Red Bull Sporcusu Lena Erdil ve 6 kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu ve Red Bull sporcusu Ahmet Arslan da katıldı.

2014 yılından beri tüm dünyada milyonlarca insanın omurilik felçlileri için aynı gün aynı saatte bir araya geldiğini belirten Wings For Life CEO’su Anita Gerhardter, “Omurilik felcini yenmek için başlatılan araştırma süreci çok uzun ancak umut dolu. Bizler 15 ülkede bu araştırmaların yürütülmesi için fon sağlamaya devam ediyoruz. Şu an devam eden 67 projeden de ümitliyiz. Çünkü artık bir umut ışığımız var, o da David Mzee. 8 sene önce cimnastik yaparken geçirdiği bir kaza sonrasında omurilik felçlisi olan, doktorların ‘Yürüyemez’ dediği David, fonladığımız araştırmalar sayesinde artık desteksiz adım atıyor. Bu hem David hem de bizim için çok büyük bir adım. David, tüm dünyadaki omurilik felçlileri için çok büyük bir umut ışığı oldu. Bu ışığı daha da parlatmak için koşmaya, insanların hayatlarında fark yaratmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Wings For Life World Run’ın İzmir’e çok yakıştığını söyleyip “Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmaların ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda büyük bir misyon üstlenen Wings For Life Vakfı’na huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu sene de tüm Türkiye’den gelen katılımcılarla belki de 10 bin kişiyi aşarak Wings For Life World Run’ın bu ulvi amacına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için herkesi 5 Mayıs tarihinde güzel İzmir’imize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Wings For Life World Run’ın, çok büyük, çok farklı ama en önemlisi çok anlamlı bir koşu olduğunu belirtip “Ünlü maratoncu Halle Gebrselassie’nin çok sevdiğim bir lafı var. Maraton koşuyorsanız ne diğer rakiplere ne de zamana karşı yarışıyorsunuzdur. Asıl rakibiniz mesafedir, der. Eğer siz de Wings For Life World Run’da koşuyorsanız amacınız ne rakipleri ne zaman bariyerini ne de belli bir mesafeyi geçmek değildir. Asıl amacınız yardım bekleyen insanlara bir nebze olsun umut olmaktır. Herkesi 5 Mayıs’ta İzmir’e davet ediyorum” dedi.

TOFD Başkanı Ramazan Baş ise 1983’ten bu yana omurilik felci ile yaşadığını söyleyip “Bende olduğu gibi birçok omurilik felci vakasında doktorların söylediği genel bir şey var. Yürüme ihtimalinin zayıflığı. Ama sonuçta imkânsız değil. Wings For Life World Run’a katılan milyonlarca insan da bizimle aynı düşüncede. Ben buna inanıyorum. Wings For Life’ın sarf ettiği çaba, David Mzee’nin adım atmayı başarması, bizim için çok büyük bir umut. Önümüzde artık bir örnek var. Ve buradan bir kez daha Wings For Life Vakfı’na üstlendikleri misyon için teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, böyle anlamlı bir organizasyonu desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Wings for Life World Run’a geçtiğimiz yıl Ford Team olarak Türkiye’deki en kalabalık, dünyadaki ise 3. büyük ekiple katılarak dünyada en fazla 2. bağış toplayan takım olduk. Çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimizle hep birlikte takım ruhu oluşturarak aynı amaç uğruna koşuyoruz. Dünyada ilk ve tek olan konsepti ile bu değerli organizasyonun 4 yıldır ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz, bu yıl da desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Koşu takımı ve bağış anlamında kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Hem kurumsal çalışmalarımız hem de çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi

Gönüllü Wings For Life World Run elçileri toplantı sonrasında şunları söyledi;

Bu anlamlı koşuda yer almanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Burcu Esmersoy "Dünyada binlerce insana umut olan bir organizasyonda tuzumun bulunması beni gururlandırıyor. Biliyorum omurilik felcine çözüm arayan araştırmalar, bir kişinin desteksiz adım atmasını sağladı. Küçük bir adım büyük bir umut oldu. Ne kadar fon sağlanabilirse bu umut o kadar çok kişiye ışık sağlar. Herkesi bu değerli koşuya davet ediyorum” dedi.

Ayşe Tolga ise “Wings For Life World Run’a fiziksel olarak katılmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu sene 5. kez bu koşuda yer alıyorum. Bu koşunun bir parçası olmak benim için çok önemli. Dünyanın en önemli iyilik koşularından biri. Yani bu organizasyonda sporu kendiniz dışında başkalarının iyiliği için de yapıyorsunuz. Omurilik felci için farkındalık oluşturmak amacındayız. Ne kadar kalabalık olursak o kadar umut oluruz" ifadelerini kullandı.

Anıl Altan da bu özel koşunun parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Dünyada milyonlarca insanın hayatını değiştirecek çözümün ufacık bir parçası olduğumu hissetmek çok tatmin edici. Umarım olabilecek en yüksek katılımla, omurilik felcine kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli bir adım atılmasını sağlarız” diye konuştu.

5 Mayıs’ta yüz binlerce katılımcının “koşamayanlar için koşacağı” küresel yarışa, etkinliğin web sitesi www.wingsforlifeworldrun.com adresi üzerinden kayıt yaptırmak mümkün.

WINGS FOR LIFE VAKFI HAKKINDA

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik zedelenmesiyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik araştırmalarını desteklemek olan Wings for Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik testlere fon sağlıyor. Wings for Life World Run giriş ücretlerinin ve toplanan bağışların tamamı Wings For Life'ın nihai hedefine ulaşılmasına yardımcı oluyor.

WINGS FOR LIFE WORLD RUN HAKKINDA

Wings for Life World Run'a katılan isimler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik sakatlıklarına çözüm bulunması için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings For Life Vakfı’na da destek oluyor. Wings For Life World Run'a katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings For Life Vakfı, gerçekleştirdiği etkinlikler ve toplanan bağışlar ile omurilik felcini kesin tedavi bulmayı amaçlıyor. Bu gelirler dünyanın dört bir yanında, omurilik zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.

Sabit bir bitiş çizgisinin olmadığı Wings For Life World Run’da, yarışmacıları “Yakalama Aracı” yakalıyor ve Ford Kuga, son yarışmacıyı da geçtiğinde yarış sona eriyor. Küresel Yarış Kontrolü teknolojisi yardımıyla koşunun gerçekleştiği tüm ülkelerde sürücülerin tam olarak aynı anda hızlanması sağlanırken, Ford Kuga araçların yanından geçtiği her koşucu için yarış bitmiş oluyor. Önündeki binlerce ismi daha uzağa koşma konusunda motive eden yakalama araçlarını geçen yıllarda kullananlar arasında David Coulthard, Max Verstappen ve Carlos Sainz gibi ünlü pilotlar bulunuyor.