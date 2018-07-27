Winterthur - Aarau karşılaşma önü

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Winterthur, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Aarau takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Winterthur, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Aarau, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 226. İddaa'da Winterthur kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Aarau kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Winterthur son hafta oynanan West Ham United maçında 0-0 berabere kaldı.

Aarau, Thun karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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