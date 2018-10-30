Winterthur - Basel düellosu

İsviçre Kupa 1/8 Finaller heyecanı devam ediyor. Winterthur, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Basel takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Winterthur son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Basel, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'da 531 kodlu maçı oynayanlar; Winterthur galibiyet oranı 6.25, beraberlik oranı 4.80, Basel galibiyet oranı 1.20. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Winterthur önceki hafta Basel mücadelesinde 1-3 yenildi.

Basel ise Winterthur maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında alan Winterthur, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Basel ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Basel, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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