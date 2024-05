'Wishbone Ash' AKM'ye geliyor

Melodik, enerjik hard rock ile progresif rock arasındaki ince bir alanda duran müzikleri ve kalıcı, sadık bir takipçi kitlesi sayesinde rock müziğinde tüm zamanların en mühim toplulukları arasında görülen Wishbone Ash, 24 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahne alacak.

Bestelerinde ve canlı performanslarında ikili solo gitar kullanımı ile bugün artık bir kilometre taşı olmuş hard rock ve metal toplulukları Metallica, Thin Lizzy, Judas Priest, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd ve bugünün önemli grupları Dream Theater, Opeth gibi topluluklarını derinden etkileyen Wishbone Ash, bir kez daha İstanbul seyircisiyle buluşacak.

1980’lerden 2010’lara dek rock müzik dünyasındaki tüm stil, sound değişikliklerini kendi karakteristik yapılarını bozmadan içlerine alan Wishbone Ash, her zaman sadık dinleyicisiyle sonik yolculuklarına devam etmeyi başardı. 2020’de çıkardıkları son stüdyo albümleri “Coat Of Arms”da köklerine dönüş yapıp tüm müzik eleştirmenlerinden tam not alan Wishbone Ash, 25 stüdyo albümü, 11 konser albümü, beş DVD ve DVD rock belgeseli "This is Wishbone Ash” gibi pek çok yapıta imza attı.

Konserin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.