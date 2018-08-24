Wisla Krakow - Gornik Zabrze maçı heyecanı

Wisla Krakow ve Gornik Zabrze, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Wisla Krakow 8 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Gornik Zabrze 6 puanda ve 9. sırada. Wisla Krakow son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gornik Zabrze son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 434. İddaa'da Wisla Krakow kazanır 1.70, berabere biter 3.20, Gornik Zabrze kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Wisla Krakow önceki hafta Sandecja Nowy Sacz mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Gornik Zabrze ise Lech Poznan karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Wisla Krakow, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Gornik Zabrze, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gornik Zabrze 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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