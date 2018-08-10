Wisla Krakow - Wisla Plock karşılaşma önü

Wisla Krakow ve Wisla Plock, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Wisla Krakow 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Wisla Plock 1 puanda ve 14. sırada. Wisla Krakow son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Wisla Plock son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 245. İddaa'da Wisla Krakow kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Wisla Plock kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wisla Krakow önceki hafta Sandecja Nowy Sacz mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Wisla Plock, Jagiellonia Bialystok karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Wisla Krakow, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Wisla Plock, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wisla Plock 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ