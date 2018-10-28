Wisla Krakow - Zaglebie Sosnowiec maçı ne zaman?

Wisla Krakow ve Zaglebie Sosnowiec, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Wisla Krakow 21 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Zaglebie Sosnowiec 10 puanda ve 14. sırada. Wisla Krakow, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Zaglebie Sosnowiec, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 600 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wisla Krakow kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Zaglebie Sosnowiec sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Wisla Krakow önceki hafta Zaglebie Sosnowiec mücadelesinde 3-1 kazandı.

Zaglebie Sosnowiec ise Polonia Bytom maçında 0-2 yenildi.

Wisla Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wisla Krakow, kendi sahasında 11 gol attı, 5 gol yedi.

Zaglebie Sosnowiec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Zaglebie Sosnowiec, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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