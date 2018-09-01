Wisla Plock - Jagiellonia Bialystok maçı rakamları

Wisla Plock ve Jagiellonia Bialystok, 02 Eylül 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 5 puanlı Wisla Plock 13. sırada bulunuyor, Jagiellonia Bialystok 12 puana sahip ve 3. sırada. Wisla Plock, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Jagiellonia Bialystok, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 634. İddaa'da Wisla Plock kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Jagiellonia Bialystok kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wisla Plock son haftadaki Jagiellonia Bialystok müsabasında 1-3 kazandı.

Jagiellonia Bialystok ise Wisla Plock maçında 1-3 yenildi.

Wisla Plock, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 7 gol yedi.

Jagiellonia Bialystok, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Jagiellonia Bialystok, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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