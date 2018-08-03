Wisla Plock - Korona Kielce karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa maçında Wisla Plock ile Korona Kielce, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Wisla Plock 1 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Korona Kielce 1 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Wisla Plock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Korona Kielce son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 162. İddaa'da Wisla Plock kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Korona Kielce kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wisla Plock son hafta oynanan Jagiellonia Bialystok maçında 2-1 yenildi.

Korona Kielce ise Zaglebie Lubin karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Wisla Plock, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Korona Kielce, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Korona Kielce 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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