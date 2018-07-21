Wisla Plock - Lech Poznan rakamlar

Wisla Plock ve Lech Poznan, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Wisla Plock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Lech Poznan, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 417 kodlu maçı oynayanlar; Wisla Plock galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Lech Poznan galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wisla Plock son haftadaki Jagiellonia Bialystok müsabasında 2-1 yenildi.

Lech Poznan ise Legia Warszawa karşılaşmasında 0-2 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ