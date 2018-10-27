Wisla Plock - Piast Gliwice karşılaşma önü

Wisla Plock ve Piast Gliwice, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Wisla Plock 11 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Piast Gliwice 21 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Wisla Plock, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Piast Gliwice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 292 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wisla Plock kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Piast Gliwice sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Wisla Plock son haftadaki Jagiellonia Bialystok müsabasında 1-3 kazandı.

Piast Gliwice, Nieciecza karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Wisla Plock, 7 gol attı ve 10 gol yedi.

Piast Gliwice ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Piast Gliwice, 9 gol atarken 10 gol yedi.

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