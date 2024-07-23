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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Wiz, Google ile 23 milyar dolarlık anlaşmayı reddetti! - Teknoloji Haberleri

        Wiz, Google ile 23 milyar dolarlık anlaşmayı reddetti!

        İsrailli siber güvenlik şirketi Wiz, Google'ın ana şirketi Alphabet ile 23 milyar dolarlık dev anlaşmayı görüşmelerini sonlandırdığını açıkladı. Şirket, halka arz planlarına geri dönerek yıllık 1 milyar dolar gelir hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 23.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:25
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        23 milyar dolarlık anlaşmayı reddetti
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        İsrailli siber güvenlik girişimi Wiz, Google’ın ana şirketi Alphabet ile 23 milyar dolarlık dev bir anlaşmayı sonlandırdı. Bu anlaşma, gerçekleşseydi ABD’li teknoloji devinin şimdiye kadarki en büyük satın alımı olacaktı. Wiz CEO’su Assaf Rappaport, şirketin daha önce planladığı gibi halka arz (IPO) sürecine odaklanacağını ve yıllık 1 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

        "BU KARARI ALMAKTAN EMİNİM"

        Rappaport, çalışanlarına gönderdiği bir notta, “Böylesine büyük teklifleri reddetmek zor, ancak olağanüstü ekibimizle bu kararı almaktan eminim” dedi. Ne Alphabet ne de Wiz, resmi olarak anlaşma görüşmelerini doğrulamadı. Wiz’in notunda Google veya Alphabet’in adı geçmedi.

        Reuters, bu ayın başlarında Alphabet’in Wiz’i yaklaşık 23 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti. Bu değerleme, Wiz’in Mayıs ayında özel bir finansman turunda 12 milyar dolar değerleme ile 1 milyar dolar topladığını duyurmasından neredeyse iki kat daha fazlaydı

        Google, yorum taleplerine hemen yanıt vermezken, Wiz de yorum yapmayı reddetti. Wiz’in bu kararı, Google’ın bulut altyapısına yatırım yapma ve bulut işinde müşteri kazanma çabalarına bir darbe olarak değerlendiriliyor. Alphabet, 2022’de 5.4 milyar dolara Mandiant’ı satın alarak siber güvenlik alanında büyük bir adım atmıştı.

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