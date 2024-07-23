Wiz, Google ile 23 milyar dolarlık anlaşmayı reddetti!

İsrailli siber güvenlik girişimi Wiz, Google’ın ana şirketi Alphabet ile 23 milyar dolarlık dev bir anlaşmayı sonlandırdı. Bu anlaşma, gerçekleşseydi ABD’li teknoloji devinin şimdiye kadarki en büyük satın alımı olacaktı. Wiz CEO’su Assaf Rappaport, şirketin daha önce planladığı gibi halka arz (IPO) sürecine odaklanacağını ve yıllık 1 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

"BU KARARI ALMAKTAN EMİNİM"

Rappaport, çalışanlarına gönderdiği bir notta, “Böylesine büyük teklifleri reddetmek zor, ancak olağanüstü ekibimizle bu kararı almaktan eminim” dedi. Ne Alphabet ne de Wiz, resmi olarak anlaşma görüşmelerini doğrulamadı. Wiz’in notunda Google veya Alphabet’in adı geçmedi.