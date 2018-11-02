Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı rakamları

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Wolfsburg, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Borussia Dortmund takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:30. Maç öncesi Wolfsburg 12 puanla 10. sırada, Borussia Dortmund 21 puanla 1. sırada bulunuyor. Wolfsburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik form durumunda. Borussia Dortmund, son 5 maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 114. İddaa'da Wolfsburg kazanır 3.30, berabere biter 3.40, Borussia Dortmund kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Wolfsburg son haftadaki Freiburg müsabasında 3-1 kazandı.

Borussia Dortmund ise Stuttgart maçında 2-1 yenildi.

Wolfsburg, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 11 gol yedi.

Borussia Dortmund, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Borussia Dortmund, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ