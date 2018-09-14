Wolfsburg - Hertha Berlin maçı istatistikleri

Wolfsburg ve Hertha Berlin, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Wolfsburg 6 puanla 2. sırada, Hertha Berlin 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wolfsburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Hertha Berlin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 111. İddaa'da Wolfsburg kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Hertha Berlin kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Wolfsburg önceki hafta Freiburg mücadelesinde 3-1 kazandı.

Hertha Berlin, Mönchengladbach karşılaşmaında 2-4 yenildi.

Wolfsburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wolfsburg, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Hertha Berlin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hertha Berlin, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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