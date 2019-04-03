İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Wolverhampton'a konuk oldu.

Kırmızı Şeytanlar, 13. dakikada McTominay'in golüyle 1-0 öne geçerken 25. dakikada Jota skora dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı böyle biterken 52. ve 57. dakikada sarı kart gören Ashley Young, ManU'yu 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi 77. dakikada Smalling'in kendi kalesine attığı golle galibiyete ulaştı.

Bu sezon büyük takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çeken Wolves, 2 maç aradan sonra kazanırken Manchester United ise son 3 haftada 2. kez yenilip ilk 4 yarışında ağır darbe aldı.