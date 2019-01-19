İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Wolvenhampton, evinde Leicester City'yi 4-3 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, 4. dakikada Diogo Jota, 12. dakikada ise Ryan Bennett ile 2-0'ı yakaladı.

İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda Leicester geri döndü. 47'de Demarai Gray, 51'de ise Harvey Barnes eşitliği sağladı: 2-2.

Wolverhampton 64'te Jota ile bir kez daha öne geçerken, 87'de Morgan skoru 3-3'e getirdi.

Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken ev sahibinde 90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Jota, hat-trick yapıp galibiyeti getirdi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City kadrosunda yer almadı.