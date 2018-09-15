Wolverhampton - Burnley maç önü

İngiltere Premier Lig maçında Wolverhampton ile Burnley, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Wolverhampton 5 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Burnley 1 puanda ve 19. sırada. Wolverhampton, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Burnley, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 128 kodlu maçı oynayanlar; Wolverhampton galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Burnley galibiyet oranı 4.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Wolverhampton son haftadaki Sheffield Wednesday müsabasında 2-1 kazandı.

Burnley ise Charlton Athletic karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Wolverhampton, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Burnley, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Burnley 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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