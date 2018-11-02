Wolverhampton - Tottenham maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig maçında Wolverhampton ile Tottenham, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. Maç öncesi Wolverhampton 15 puanla 10. sırada, Tottenham 21 puanla 5. sırada bulunuyor. Wolverhampton, son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tottenham, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 132. İddaa'da Wolverhampton kazanır 2.90, berabere biter 3.00, Tottenham kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Wolverhampton son hafta oynanan Queens P.R. maçında 1-2 kazandı.

Tottenham ise Liverpool maçında 0-0 berabere kaldı.

Wolverhampton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wolverhampton, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Tottenham ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tottenham, 11 gol atarken 4 gol yedi.

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