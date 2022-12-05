Workup Agri'de ikinci perde!

Şartları taşıyan herkesin hesabına 3 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor

HABERTURK.COM

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörü ekosistemine yönelik sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip teknoloji girişimlerinin büyümesine destek olmayı amaçlayan Workup Agri, 7 girişimle 2'inci dönemini başlattığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası’nın Workup çatısı altında ve Hackquarters’ın hızlandırıcı partnerliğinde hayata geçirdiği programın hibrit olarak sürdürülen ilk dönemi, Haziran ayında 5 girişimin mezun olduğu Demo Day etkinliğiyle tamamlanmıştı. Yeni dönemde de hibrit bir çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi fiziki olarak da buluşacak.

Tarım, gıda ve hayvancılık dikeyinde akıllı teknolojileri kullanan girişimlerin hızlanmalarına yardımcı olan Workup Agri Programı’nın 2'inci döneminde girişimlerin, Hackquarters yürütücülüğünde 6 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri, ekosistem temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

YATIRIM İMKANLARINA ERİŞEBİLECEKLER

Öte yandan, programa dahil olacak girişimler, sunumlarının ardından İş Bankası Girişimcilik Birimi, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü ve Hackquarters ekibinden oluşan jüri değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmelerinin ardından girişimlere, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sağlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, programın yeni dönemine Cowealthy, Farmingo, Hydrolyx, Kozalak, Momentum AR-GE, Move On ve Nanomik girişimleri katıldı.