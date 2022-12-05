Workup Agri'de ikinci perde!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik Workup Agri'de ikinci perde!
ABONE OL

Workup Agri’nin 2'inci dönemi 7 girişimle başlıyor

Türkiye İş Bankası’nın Workup çatısı altında ve Hackquarters’ın hızlandırıcı partnerliğinde hayata geçirdiği Workup Agri’nin 2'inci dönem girişimleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, programın yeni dönemine Cowealthy, Farmingo, Hydrolyx, Kozalak, Momentum AR-GE, Move On ve Nanomik girişimleri katıldı. Workup Agri, tarım, gıda ve hayvancılık sektörü ekosistemine yönelik sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip teknoloji girişimlerinin büyümesine destek olmayı hedefliyor

Workup Agri'de ikinci perde!
HABERTURK.COM

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörü ekosistemine yönelik sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip teknoloji girişimlerinin büyümesine destek olmayı amaçlayan Workup Agri, 7 girişimle 2'inci dönemini başlattığını duyurdu.

Türkiye İş Bankası’nın Workup çatısı altında ve Hackquarters’ın hızlandırıcı partnerliğinde hayata geçirdiği programın hibrit olarak sürdürülen ilk dönemi, Haziran ayında 5 girişimin mezun olduğu Demo Day etkinliğiyle tamamlanmıştı. Yeni dönemde de hibrit bir çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi fiziki olarak da buluşacak.

Tarım, gıda ve hayvancılık dikeyinde akıllı teknolojileri kullanan girişimlerin hızlanmalarına yardımcı olan Workup Agri Programı’nın 2'inci döneminde girişimlerin, Hackquarters yürütücülüğünde 6 ay boyunca alanında uzman mentorlar, banka iştirakleri, ekosistem temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

YATIRIM İMKANLARINA ERİŞEBİLECEKLER

Öte yandan, programa dahil olacak girişimler, sunumlarının ardından İş Bankası Girişimcilik Birimi, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü ve Hackquarters ekibinden oluşan jüri değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmelerinin ardından girişimlere, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sağlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, programın yeni dönemine Cowealthy, Farmingo, Hydrolyx, Kozalak, Momentum AR-GE, Move On ve Nanomik girişimleri katıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Re-Pie’dan Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım
GİRİŞİMCİLİK Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım
Togg ve Plug and Play'den 'Akıllı Şehir' işbirliği
GİRİŞİMCİLİK Togg'dan 'Akıllı Şehir' adımı
Girişim yatırımları üçüncü çeyrekte yüzde 19 azaldı
GİRİŞİMCİLİK Girişim yatırımları yüzde 19 azaldı
İş Bankası ikinci girişimcilik şubesini İzmir'de açtı, üçüncüsü de yolda
GİRİŞİMCİLİK İkinci girişimcilik şubesini İzmir'de açtı
Erken aşama girişimlere 'Simya' yatırımı yapacak
GİRİŞİMCİLİK Erken aşama girişimlere 'Simya' yatırımı
'Yerli teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar 1.6 milyar doları aşacak'
GİRİŞİMCİLİK 'Yatırımlar 1.6 milyar doları aşacak'
Teknopark İstanbul’dan mentor programı
GİRİŞİMCİLİK Teknopark İstanbul’dan mentor programı
Sabancı'dan ABD merkezli girişime yatırım
GİRİŞİMCİLİK Sabancı'dan ABD merkezli girişime yatırım
İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi kuruldu
GİRİŞİMCİLİK Finansal teknolojiyi geliştirecek işbirliği
Fintech dünyasına yön verecek trendleri ortaya koydu
GİRİŞİMCİLİK İşte 'fintech'lere yön verecek trendler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.