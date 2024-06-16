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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri! - Futbol Haberleri

        Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri!

        EURO 2024 D grubunda Hollanda'nın Polonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan ve daha önce Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Wout Weghorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 22:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 22:49
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        Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri!
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        Hollanda'nın Polonya'yı mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Wout Weghorst karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

        Rüya gibi bir senaryo olduğunu söyleyen Weghorst, "Duygularım tarif edilemez. Özellikle de böyle bir turnuvada gol atmak... Çok özel! Daha geçen hafta buna hazırdım. Bana rolümün ne olduğu açıkça söylendi. Takımınız için maksimum düzeyde orada olduğunuzdan emin olmalısınız. Şahsen benim için bu rüya gibi bir senaryo." ifadelerini kullandı.

        Gol anını anlatan Weghorst şu sözlerle devam etti:

        "Sonra o top geliyor... Geldiğini görüyorsunuz, o anı hissediyorsunuz. Bazen bunu hissedersiniz, bir akışın içindesinizdir. Bunu tarif edemezsiniz. Sonrasında konuşmak kolay ama... Bunun olacağını biliyordum, size mesajları gösterebilirim. Bu sabah kız arkadaşıma 'Maçın bitiş düdüğünden yaklaşık 20 dakika önce, skor 0-0 veya 1-1, ve sonra...' diye bir mesaj attım. Biraz geç oldu ama hissediyorsunuz, gözünüzde canlandırıyorsunuz. Hepimiz için çok güzel, bunu yapabiliyor olmak harika."

        "BEŞİKTAŞ VE İSTANBUL"

        "Benim için mükemmel zamanlardı, Türkiye ve Beşiktaş'taki günlerime dönüp baktığımda özellikle taraftarlar çok ateşliydi. Benim için gerçekten özel günlerdi. Orada harika zamanlar geçirdim hep kalbimde olacak."

        Hollandalı golcü bir gün tekrar Beşiktaş'la buluşur musunuz sorusuna da "Bunu asla bilemeyiz." cevabını verdi.

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