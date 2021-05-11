Zirveye yerleşti

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Kısıtlamaların peyderpey kaldırıldığı ABD'de sinema adına sevindirici gelişmeler bulunuyor. Guy Ritchie'nin yönettiği Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı 'Wrath of Man' ilk üç gününde 8 milyon 100 bin dolar hasılat elde etti. Hafta sonunda 'Demon Slayer: Mugen Train', 3 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken 'Mortal Kombat', 2 milyon 380 bin dolarla listede üçüncü sıraya yerleşti.