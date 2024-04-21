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        Haberler Spor Motor Sporları WRC'nin 4. etabı Hırvatistan Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı - Motor Sporları Haberleri

        WRC'nin 4. etabı Hırvatistan Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

        Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun 4. ayağı Hırvatistan Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:49
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        Hırvatistan Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı
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        Hırvatistan'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi 2 saat 40 dakika 23.6 saniyede tamamlayan Ogier, bu sezon ilk zaferini elde etti. Ogier, 8 defa şampiyon olduğu WRC kariyerinde 100. kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

        Toyota Gazoo'dan Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 9.7 saniye gerisinde ikinci, Hyundai Shell Mobis takımından Belçikalı Thierry Neuville ise Ogier'nin 45.8 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Pilotlar klasmanında Neuville, 86 puanla zirvedeki yerini korudu. Belçikalı sürücüyü, 80 puanla Evans ve 59 puanla Fransız Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) izledi.

        WRC'nin 5. ayağı, 9-12 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek.

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