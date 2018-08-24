Wrexham - Bromley karşılaşma önü

İngiltere Ulusal Lig maçında Wrexham ile Bromley, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Wrexham 13 puanla 1. sırada, Bromley 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Wrexham, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bromley, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 335. İddaa'da Wrexham kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Bromley kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Wrexham son haftadaki Solihull Moors müsabasında 1-0 kazandı.

Bromley ise Chester karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Wrexham, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Bromley, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bromley, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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