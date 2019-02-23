WSJ: Uygulamalar, sağlık ya da mali durumunuz gibi hassas kişisel verilerinizi Facebook ile paylaşıyor

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Son zamanlarda Amerikan medyasında sosyal medya devi Facebook'un kişisel verileri ihlal ettiğine dair yapılan çok sayıda haberin ardından konuyla ilgili yeni bir iddia Wall Street Journal'dan geldi.
ABD merkezli ekonomi ve finans gazetesi Wall Street Journal, yürüttüğü araştırmalar ve testler sonucu, akıllı telefonlardaki çok sayıdaki uygulamanın hassas kişisel verileri direkt Facebook ile paylaştığını ortaya koydu.
Kadınların ne zaman regl oldukları ya da yumurtladıklarını kaydeden uygulamalardan kişilerin finansal durumlarını girdiği ev arama uygulamalarına kadar çok sayıda programın bu verileri Facebook'a gönderdiği öne sürüldü.
Hatta bu uygulamaları kullanan kişilerin Facebook hesapları olmasa bile verilerinin paylaşıldığı iddia edildi.
Milyonlarca akıllı telefon sahibinin ne zaman karın kasları üzerinde çalıştığı ya da hamile kaldığına dair veriler direkt Facebook'un eline gidiyor.
Gazetenin test ettiği 70 popüler uygulamanın en az 11'inin hassas kişisel verileri paylaştığı belirtildi.
Facebook'un kullanıcılarının eğilimlerini anlamaları için uygulamaların hizmetine sunduğu yazılım geliştirme programı aracılığıyla bu verilerin paylaşıldığı ifade edildi.
Facebook sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, bu durumun Facebook'un 'uygulamalarla yaptığı anlaşmaları ihlal ettiğini, bütün uygulamalara kullanıcılarının hassas verilerini paylaşmamalarını' söylediklerini aktardı.
Gazeteye göre kalp ritmini ölçen Instant Heart Rate, kadınların adet düzenlerini girdiği uygulama Flo, emlak uygulamaları Realtor ile Move ve diğer çok sayıda fitness ve sağlık uygulaması hassas kişisel verileri paylaşan programlar arasında.
Daha önce de New York Times, Facebook'un partneri olduğu şirketlere, onayları ve bilgileri olmadığı halde kullanıcıların kişisel bilgilerini sağladığını ortaya koymuştu.
Gazete, Facebook'un en az 150 şirkete yaptığı özel anlaşmalar dahilinde kişisel verilere erişim sağladığını belirtti.
Bu şirketler arasında Microsoft'a ait arama motoru Bing, Netflix, Spotify, Amazon ve Royal Bank of Canada yer alıyordu.
Facebook, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri usulsüz kullanmakla suçlanması dolayısıyla eleştirilerin odağına oturmuştu.
Facebook'un şirket olarak son zamanlarda maruz kaldığı skandallar, kimi kullanıcıların Facebook'u kapama kampanyasına katılmasına yol açmıştı.
Şirketin hisseleri düşerken kimi sermayedarlar şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'e istifa çağırısında bulunmuştu.
Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda geçen yıl katıldığı bir oturumda gizlilik ve güvenlik ile ilgili sorulara yanıt verdi.
Kişisel veriler şirketler tarafından çok fazla önemseniyor.
Şirketler kişsiel veriler üzerinden milyarlarca dolar kazanabiliyor.
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