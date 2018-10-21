Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin ilk günündeki Beyaz Grup maçlarında Elina Svitolina, Petra Kvitova'yı, Karolina Pliskova da Caroline Wozniacki'yi yendi.

İlk kez 1972'de düzenlenen, 2013 yılından bu yana da kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'nin 48'incisi, Singapur'da başladı.

Beyaz Grup karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 2011 şampiyonu Çek Petra Kvitova ile Ukraynalı Elina Svitolina korta çıktı.

6 numaralı seribaşı Svitolina, 7 maçtır kaybettiği 4 numaralı seribaşı Kvitova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvaya hızlı bir giriş yaptı.

Beyaz Grup'taki diğer maçta, son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova karşılaştı.

Çek Pliskova, Danimarkalı Wozniacki'ye karşı sahadan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Naomi Osaka-Sloane Stephens ve Angelique Kerber-Kiki Bertens maçları oynanacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 28 Ekim Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.

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