Würzburger Kickers - Cottbus karşılaşma önü

Almanya 3. Lig maçında Würzburger Kickers ile Cottbus, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Ev sahibi Würzburger Kickers, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cottbus son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 625 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Würzburger Kickers kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Cottbus sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Würzburger Kickers son hafta oynanan Magdeburg maçında 0-1 kazandı.

Cottbus, Mainz 05 II karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Würzburger Kickers, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Cottbus, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cottbus 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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