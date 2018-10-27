Würzburger Kickers - Hallescher FC sahaya çıkıyor

Würzburger Kickers ve Hallescher FC, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Würzburger Kickers 18 puanla 7. sırada, Hallescher FC 17 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Würzburger Kickers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hallescher FC son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 276 kodlu maçı oynayanlar; Würzburger Kickers galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.90, Hallescher FC galibiyet oranı 2.90. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Würzburger Kickers önceki hafta Chemnitzer mücadelesinde 0-3 kazandı.

Hallescher FC ise Preussen Munster maçında 3-0 kazandı.

Würzburger Kickers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Würzburger Kickers, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Hallescher FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Hallescher FC, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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