Wycombe Wanderers - Bristol Rovers karşılaşma önü

Wycombe Wanderers ve Bristol Rovers, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Wycombe Wanderers, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bristol Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 308 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wycombe Wanderers kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Bristol Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Wycombe Wanderers son hafta oynanan Swindon Town maçında 1-0 yenildi.

Bristol Rovers ise Swindon Town karşılaşmasında 2-4 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Wycombe Wanderers, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Bristol Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bristol Rovers, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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