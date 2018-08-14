Wycombe Wanderers - Northampton Town maçı ne zaman?

Wycombe Wanderers ve Northampton Town, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Wycombe Wanderers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Northampton Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 468. İddaa'da Wycombe Wanderers kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Northampton Town kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wycombe Wanderers son haftadaki Newport County müsabasında 0-2 yenildi.

Northampton Town, Carlisle United karşılaşmaında 3-2 kazandı.

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