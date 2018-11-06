Wycombe Wanderers - Oxford United maçı heyecanı

İngiltere EFL Trophy Güney Grup F maçında Wycombe Wanderers ile Oxford United, 06 Kasım 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. 6 puanlı Wycombe Wanderers 1. sırada bulunuyor, Oxford United 3 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Wycombe Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Oxford United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 414 kodlu maçı oynayanlar; Wycombe Wanderers galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Oxford United galibiyet oranı 2.80. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Wycombe Wanderers önceki hafta Oxford United mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Oxford United, Wycombe Wanderers karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, alan Wycombe Wanderers, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Oxford United, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oxford United 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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