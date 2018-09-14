Wycombe Wanderers - Oxford United maçı rakamları

Wycombe Wanderers ve Oxford United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Wycombe Wanderers 6 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Oxford United 4 puanda ve 23. sırada. Ev sahibi Wycombe Wanderers, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oxford United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 381 kodlu maçı oynayanlar; Wycombe Wanderers galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Oxford United galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Wycombe Wanderers son hafta oynanan Oxford United maçında 3-0 yenildi.

Oxford United ise Wycombe Wanderers karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Wycombe Wanderers, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Oxford United, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oxford United 2 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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