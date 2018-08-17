Wydad Casablanca - Mamelodi Sundowns maçı rakamları

Wydad Casablanca ve Mamelodi Sundowns, 17 Ağustos 2018 Cuma günü CAF Şampiyonlar Ligi Grup C maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Wydad Casablanca 8 puanla 1. sırada, Mamelodi Sundowns 5 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wydad Casablanca, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Mamelodi Sundowns, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 212. İddaa'da Wydad Casablanca kazanır 1.55, berabere biter 2.90, Mamelodi Sundowns kazanır 4.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.
Wydad Casablanca son hafta oynanan Mamelodi Sundowns maçında 1-0 kazandı.
Mamelodi Sundowns, Wydad Casablanca karşılaşmaında 1-0 yenildi.
Wydad Casablanca, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 0 gol yedi.
Mamelodi Sundowns ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mamelodi Sundowns, 2 gol atarken 3 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ