Deniz Dorbek Koçak
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Wyndham'a Türk yönetici

Wyndham Oteller Grubu, Deniz Dorbek Koçak’ı Amerika Merkez Ofis’te Gelirler Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atadı. Koçak yeni görevinde, grubun dünya çapındaki gelir yönetimi servislerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak yaklaşık 100 kişilik bir ekibi yönetecek.

29.08.2018 - 10:43 | Güncelleme:

 

Aralık 2015’ten bu yana grupta kariyerini sürdüren Koçak, Wyndham Otel Grubu Londra Bölge Ofisi’nde, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika otellerinin gelir yönetimi ve dağıtımından sorumlu kıdemli direktör olarak görevini sürdürüyordu. Bu yeni atamayla birlikte Koçak, grubun Amerika’da bulunan Merkez Ofisi’nde, Gelirler Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevini üstlenirken, 9000’i aşan otel sayısıyla dünyanın en büyük zincirlerinden Wyndham Otel Grubu’nda yaklaşık 100 kişilik ekibi yönetecek.

Eskişehir doğumlu Deniz Dorbek Koçak, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi, Turizm-Otelcilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Koçak, ardindan ise Cornell Üniversitesi’nde yeme-içme (Food&Beverage) gelir yönetimi alanında egitim aldi.

Kariyerinde de aynı alana odaklanan Koçak, Hilton ve Kempisnki başta olmak üzere, global otel zincirlerinin dev isimlerinde uluslararası pozisyonlarda rol aldı. İş hayatına 2000 yılında ParkSA Hilton İstanbul’da başlayan Koçak, Hilton Otelleri bünyesinde Edinburg, Londra, İzmir ve Kayseri’de, farklı kademelerde sekiz yıl görev aldı. Koçak, 2008-2012 yılları arasında ise, farklı uluslararası otel zincirlerinin yönetim kurulu üyesi olarak, Tayland, Dubai ve Ürdün’de stratejik rollerde bulundu.

2012’de Gelirler Yönetimi Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Swissotel İstanbul ailesine katılan Koçak, ardından grubun bağlı olduğu Fairmont & Raffles Otelleri bünyesinde, Türkiye ve Doğu Avrupa Bölgeleri’nden Sorumlu Gelirler Direktörü görevine getirildi. 2015 yılında ise dünyanın lider otel zincirlerinden Wyndham Otel Grubu’na katılan Koçak, Londra Bölge Ofisi’nde 2,5 yıllık kariyerin ardından, 2018 Temmuz ayından bu yana Amerika, New Jersey’de yeni görevine devam ediyor.

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