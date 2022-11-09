İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nisa Başpınar, "8 Kasım 1895’te Alman fizikçi Wilhelm Conrad Roentgen’in x-ışınlarını bulmasına ithafen bugün Dünya radyoloji olarak kutlanıyor. Radyoloji ışın bilimi demektir. Sadece X ışını değil günümüzde manyetik rezonans görüntülemeyle, sesleri kullanarak ultrasonogrofiyle ve çeşitli teknik, teknolojik aletlerle tıpa hizmet etmeye devam ediyoruz. Hem klinisyen arkadaşlarımızın tanısına yardımcı oluyor hem de hastaların tedavisinde yol gösterici oluyoruz. Aynı zamanda gelişimsel radyoloji bölümünde de hastaların tedavi olmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"GEREKSİZ TETKİKLERDEN UZAK DURMALI"

"Akılcı radyolojik tetkiklerin gerekli durumlarda seçilmesi önerilmektedir" diyen Başpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "X ışınlarının kullanımının faydalarının yanında gereksiz kullanımdan kaynaklanan birçok zararları olabilir. Dolayısıyla hamilelerimiz, çocuklarımız ve yetişkin insanlarımızda gereksiz tetkiklerden uzak durmalıdır. Akılcı radyolojik tetkiklerin gerekli durumlarda seçilmesi önerilmektedir. Bu tekniklerin akılcı kullanımı sayesinde tıpta çokta faydalı bir şekilde yıllardır kullanılmaya devam ediyor. Önümüzdeki teknolojik gelişmelerle, yapay zeka çalışmalarının ilerlemesiyle daha uygun kullanımıyla çok daha başarılı bir halde devam edecektir."