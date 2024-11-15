Xabi Alonso adım adım Real Madrid'e!

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Eurosport İspanya'da yer alan habere göre, Alonso, 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacak.

İspanyol teknik adamın bir sonraki adresinin ise Real Madrid olacağı öne sürüldü. Real Madrid'de geleceği tartışılan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yerine daha önce de Alonso'nun adı gündeme gelmişti.