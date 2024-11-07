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        Haberler Spor Transfer Xabi Alonso'dan Arda Güler'e kanca! - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e kanca!

        Real Madrid'de bu sezon yeterli derecede forma giyemeyen Arda Güler için Alman ekibi yeniden devreye girdi. Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez ile görüşerek, genç yıldızı kiralık olarak transfer etmek istedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 18:16 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:16
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        Real Madrid'de peş peşe alınan kötü skorların ardından Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanırken Arda Güler ile ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

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        XABI, ARDA GÜLER'İ İSTEDİ!

        İspanyol basınından Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre; Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu düşünürken, İspanyol teknik adam Florentino Perez'den Arda Güler'i istedi.

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        Xabi Alonso'nun Real Madrid Başkanı ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Arda Güler'le ilgili talepte bulunan Alonso, genç oyuncunun Leverkusen'e sezon sonuna kadar kiralanmasını talep etti.

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        PEREZ CEVAP VERMEDİ

        Arda Güler'i oynatarak yeni sezona hazırlamayı planladığı belirtilen haberde, başkan Perez'in nasıl bir cevap verdiğiyle ilgili bir detay verilmedi.

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        Bu sezon Real Madrid'de toplam 11 maçta süre alan Arda Güler, 292 dakika sahada kaldı.

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