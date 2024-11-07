Xabi Alonso'dan Arda Güler'e kanca!
Real Madrid'de bu sezon yeterli derecede forma giyemeyen Arda Güler için Alman ekibi yeniden devreye girdi. Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez ile görüşerek, genç yıldızı kiralık olarak transfer etmek istedi.
Real Madrid'de peş peşe alınan kötü skorların ardından Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanırken Arda Güler ile ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı.
XABI, ARDA GÜLER'İ İSTEDİ!
İspanyol basınından Planeta Real Madrid'de yer alan habere göre; Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu düşünürken, İspanyol teknik adam Florentino Perez'den Arda Güler'i istedi.
Xabi Alonso'nun Real Madrid Başkanı ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Arda Güler'le ilgili talepte bulunan Alonso, genç oyuncunun Leverkusen'e sezon sonuna kadar kiralanmasını talep etti.