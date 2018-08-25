Xanthi - Panathinaikos düellosu

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Xanthi, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Panathinaikos takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:15. Xanthi, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Panathinaikos, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 672 kodlu maçı oynayanlar; Xanthi galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 2.90, Panathinaikos galibiyet oranı 3.70. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.
Xanthi son haftadaki Panathinaikos müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Panathinaikos ise Xanthi karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.
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