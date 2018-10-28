Xanthi - Pas Giannina maçı heyecanı

Xanthi ve Pas Giannina, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 12 puanlı Xanthi 7. sırada bulunuyor, Pas Giannina 6 puana sahip ve 13. sırada. Xanthi son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pas Giannina, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 599 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Xanthi kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Pas Giannina sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Xanthi son hafta oynanan Panathinaikos maçında 1-2 kazandı.

Pas Giannina ise Olympiakos maçında 3-0 kazandı.

Xanthi, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Pas Giannina, dış sahada 1 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pas Giannina 3 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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