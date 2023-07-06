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        Xavi'den Arda Güler yanıtı!

        Real Madrid ile girdiği transfer yarışında Arda Güler'i kaptıran Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, milli futbolcumuzla ilgili açıklama yaptı

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 14:27
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        Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Xavi'ye basın toplantısında Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesi de soruldu.

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        İspanyol teknik adam, Arda için gelen soruya, "Oriol Romeu ve Vitor Roque ile aynı durum, onlar başka kulüplerle sözleşmesi olan futbolcular. Başka kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmamalıyım" cevabını verdi.

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        Barcelona, Arda Güler'in transferi için büyük bir çaba sarf etmişti. 

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        Kulübün yeni sportif direktörü Deco, Türkiye'ye gelerek 18 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştı ancak Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. 

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        Real Madrid Kulübüne yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid'e gelecek Arda Güler, sağlık kontrolü sonrası sözleşmeye imza atacak ve anlaşma akşam saatlerinde resmi olarak duyurulacak.

         

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        Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

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        Arda Güler'in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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