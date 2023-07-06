Xavi'den Arda Güler yanıtı!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Xavi'ye basın toplantısında Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesi de soruldu.

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İspanyol teknik adam, Arda için gelen soruya, "Oriol Romeu ve Vitor Roque ile aynı durum, onlar başka kulüplerle sözleşmesi olan futbolcular. Başka kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmamalıyım" cevabını verdi.