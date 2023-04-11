Yaptığı açıklamalarda Xavi, "Taraftarlar, ligin en üst sırasında yer almamızı takdir ediyor. Ama iki maçtır puan alamıyoruz. Leo umut veriyor. İki maçtır onun adını söylüyorlar. Olup olmayacağını göreceğiz. Şu anda bu sezona odaklanmalıyız, La Liga'da şampiyonluk yaşamalıyız" dedi.