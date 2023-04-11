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Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

Girona ile oynanan lig maçının 10. dakikasında taraftalardan Lionel Messi tezahüratları yükseldi, Katalan ekibinin Teknik Direktörü Xavi ise maçın ardından bir itirafta bulundu

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  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, Girona ile 0-0 berabere kaldı. 
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, haftayı mağlubiyetle tamamlayan şampiyonluk yolundaki rakibi ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı.
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    En son geçen hafta Real madrid'e karşı oynanan maçta, Messi için tezahürat yapan taraftarlar dün yine sahnedeydi. 
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    Tribünler, Barcelona'nın Girona ile 0-0 beraber kaldığı maçta ikinci kez Messi'nin ismini haykırmasının ardından Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi açıklamalarda bulundu.
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    Yaptığı açıklamalarda Xavi, "Taraftarlar, ligin en üst sırasında yer almamızı takdir ediyor. Ama iki maçtır puan alamıyoruz. Leo umut veriyor. İki maçtır onun adını söylüyorlar. Olup olmayacağını göreceğiz. Şu anda bu sezona odaklanmalıyız, La Liga'da şampiyonluk yaşamalıyız" dedi.
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    Eski Barcelona yıldızı, Lyon'a yenildiklerinde bazı Paris Saint-Germain taraftarları tarafından yuhalanmıştı ve bu yaz ayrılabileceği dedikoduları çoğaldı.
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    Negreira davası nedeniyle La Liga yönetimiyle yaşanan tartışmalara rağmen Barcelona yetkilileri, Lionel Messi'yi kulübe döndürmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti.
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    Katalan devinin yetkilileri Messi transferinin finansal açıdan mümkün olup olmadığını konuşmak için La Liga yetkilileriyle geçen hafta görüşme yaptığı aktarılmıştı.
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

    Messi, Fransız ekibinde bu sezon 34 maçta 19 gol 18 asistlik bir performans sergiliyor.
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor
  • Xavi Hernandez: Messi heyecan yaratıyor

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