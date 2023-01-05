XBB.1.5 Covid alt varyantı hakkında neler biliniyor?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Sağlık
ABONE OL

XBB.1.5 Covid alt varyantı hakkında neler biliniyor?

ABD'de hızla yayılan yeni bir Covid alt varyantı endişelere neden oluyor.

XBB.1.5 Covid alt varyantı hakkında neler biliniyor?
BBC TÜRKÇE

ABD'de hızla yayılan yeni bir Covid alt varyantı endişelere neden oluyor.

Peki, bu varyantla ilgili neler biliniyor?

XBB.1.5 nedir, belirtileri neler?

Covid-19'un daha önceki alfa, beta, gama ve delta varyantlarını Omicron varyantı izlemiş ve bu varyant küresel çapta baskın hale gelmişti. XBB.1.5 da Omicron varyantının alt dallarından biridir.

Omicron, 2021'in sonlarında ortaya çıktığından bu yana önceki tüm koronavirüs varyantlarını geride bıraktı ve orijinalinden daha bulaşıcı olan birçok alt varyantın ortaya çıkmasına neden oldu.

XBB.1.5'in semptomlarının önceki Omicron alt türlerine benzer olduğu düşünülüyor, ancak bunu doğrulamak için henüz çok erken. Çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor.

XBB.1.5 önceki varyantlardan daha bulaşıcı veya daha tehlikeli mi?

XBB.1.5, ilk olarak Ağustos 2022'de Hindistan'da tespit edilen ancak sağlık yetkilileri tarafından "endişe verici bir varyant" olarak sınıflandırılmayan XBB'den gelişti.

XBB, vücudun bağışıklık sistemini yenmesini sağlayan bir mutasyona sahipti, ancak bu niteliği insan hücrelerini enfekte etme yeteneğini de azaltmıştı.

Londra Imperial College'den Profesör Wendy Barclay, XBB.1.5'in ise F486P olarak bilinen bir mutasyon geçirdiğini ve bu sayede, savunma sisteminden kaçarken hücrelere tutunma yeteneğini geri kazandırdığını belirtiyor. Bu da virüsün daha kolay yayılmasını sağlıyor.

Barclay, bu evrimsel değişikliklerin "sıçrama tahtası" gibi olduğunu ve vücudun savunma mekanizmalarını atlatmanın yeni yollarını bulmak macıyla virüsün değişim geçirdiğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) bilim insanları Çarşamba günü XBB.1.5'in şimdiye kadar görülen diğer tüm alt varyantlara göre bir "büyüme avantajına" sahip olduğunu doğruladı.

Ancak bunun önceki Omicron varyantlarından daha ciddi ya da zararlı olduğuna dair bir gösterge olmadığını kaydetti.

WHO, hastalar üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvar çalışmalarını, hastane verilerini ve enfeksiyon oranlarını yakından takip edeceğini söyledi.

aşıGetty Images

XBB.1.5 nerede yayılıyor?

ABD'deki Covid vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor.

Aralık ayının başında vakaların sadece yüzde 4'ünü oluşturuyordu, ama kısa sürede Omicron'un diğer varyantlarını hızla geride bıraktı.

Son haftalarda ABD genelinde Covid nedeniyle hastaneye başvurular artıyor.

Bilim insanları XBB.1.5 konusunda endişeli mi?

Profesör Barclay, özellikle aşılanmış nüfus konusunda endişeli olmadığını söylüyor.

Ancak Covid aşılarından daha az fayda gören bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler de dahil olmak üzere savunmasız kişiler üzerindeki etkisi konusunda endişeli.

East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Paul Hunter, XBB.1.5'in daha öldürücü olduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini, yani "sizi hastaneye yatırma veya öldürme" olasılığının mevcut Omicron varyantlarından daha yüksek olmadığını söylüyor.

XBB.1.5'in İngiltere'de bu ay bir dalga yaratma ihtimali olduğunu, ama bundan emin olamadıklarını belirten Hunter, "Herkesin Çin'den çıkan olası varyantlara odaklanması, ama XBB.1.5'in ABD'den çıkması ironik" diyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör David Heymann, bu son varyant hakkında hala öğrenilecek çok şey olduğunu, ancak yüksek düzeyde aşılama ve daha önce enfeksiyon geçirmiş ülkelerde büyük sorunlara yol açma olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

Heymann, daha çok aşıların düşük oranda uygulandığı ve uzun süreli karantina nedeniyle doğal bağışıklığın az olduğu Çin gibi ülkeler için endişelendiğini ifade ediyor.

"Çin'in, varyantın bağışık olmayan bir popülasyonda nasıl davrandığını görmek için, enfekte olmuş kişilerle ilgili klinik bilgileri paylaşması gerekiyor."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Edward Norton’ın Pocahontas’ın soyundan geldiği ortaya çıktı
BBC Edward Norton’ın Pocahontas’ın soyundan geldiği ...
Avrupa’da Ocak ayının sıcaklık rekorları kırıldı
BBC Avrupa’da Ocak ayının sıcaklık rekorları kırıldı
ABD'de kürtaj haplarının eczanelerde satışı ilk kez onaylandı
BBC ABD'de kürtaj haplarının eczanelerde satışı ilk kez ...
ABD'de cenaze levazımatçısına, vücut parçalarını satmaktan 20 yıl hapis cezası
BBC ABD'de cenaze levazımatçısına, vücut parçalarını ...
Kanada’da konut fiyatlarındaki artış nedeniyle yabancılara satış yasakladı
BBC Kanada’da konut fiyatlarındaki artış nedeniyle ...
İngiltere Başbakanı Sunak: Öğrenciler 18 yaşına kadar matematik okumalı
BBC İngiltere Başbakanı Sunak: Öğrenciler 18 yaşına kadar ...
Kuzey Kore: 2023'te Kim Jong-un'dan neler bekleyebiliriz?
BBC Kuzey Kore: 2023'te Kim Jong-un'dan neler ...
Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler başkanı seçemedi
BBC ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler ...
Ünlü ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti kazasında hayatını kaybetti
BBC Ünlü ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti ...
ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı McCarthy, Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilecek mi?
BBC ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı McCarthy, Temsilciler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.