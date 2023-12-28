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        Haberler Ekonomi Otomobil Xiaomi ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanıttı - Otomobil Haberleri

        Çinli teknoloji şirketinden otomotivde ilk 5 hedefi!

        Elektrikli otomobil işine giren Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, ilk modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, SU7 adı verilen elektrikli sedan modelin iki farklı versiyonun olacağını söyledi. Otomobilin önümüzdeki aylarda satışa sunulacağını bildiren Xiaomi CEO'su, "15-20 yıl içinde çok çalışarak dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olacağız. Böylece, Çin'in genel otomobil endüstrisini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 28.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:35
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        Xiaomi'den otomotivde ilk 5 hedefi!
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        Elektrikli otomobil işine giren ve ilk modelinin üzerindeki örtüyü kaldıran Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediğini açıkladı.

        Xiaomi CEO'su Lei Jun, markanın sedan modeli SU7'nin adını 'speed ultra' yani ultra hız kelimesinden aldığını bildirdi. Lei Jun'un verdiği bilgiye göre, markanın SU7 modeli, Tesla ve Porsche'nin elektrikli otomobillerinden daha kısa sürede hızlanıyor.

        Otomobilin önümüzdeki aylarda satışa sunulacağını bildiren Xiaomi CEO'su, "15-20 yıl içinde çok çalışarak dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olacağız. Böylece, Çin'in genel otomobil endüstrisini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

        SU7'nin aynı zamanda Xiaomi'nin akıllı telefonları ve diğer elektronik cihazlarıyla ortak işletim sistemine sahip olması ile müşterilere hitap etmesi bekleniyor. Sürücülerin, şirketin mevcut mobil uygulama portföyüne kesintisiz erişime sahip olacakları da verilen bilgiler arasında.

        Yapılan açıklamaya göre, SU7 iki farklı versiyon ile satılacak. Bunlardan biri tek şarjla 668 km'ye kadar sürüş menziline sahip, diğeri ise 800 km'ye kadar menzile sahip. Çinli markanın kendine rakip olarak seçtiği Tesla'nın Model S otomobilinin menzili ise 650 km'ye kadar çıkıyor.

        Çinli elektrikli otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, satın alma maliyetinin yüksek olacağını, ancak bu fiyatın geliştirdikleri otomobile 'değeceğini' bildirdi.

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