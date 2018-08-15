Çin'in ve dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Xiaomi, amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 8'in bir üst versiyonunu piyasaya sürüyor. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition adı verilen yeni model, Çinli bir e-ticaret sitesinde yer buldu. 128 GB'lık olan bu yeni modelin en büyük farkı, RAM miktarının 8 GB'a yükseltilmiş olması.

Şu an piyasada, 8 GB RAM ile satışa sunulan akıllı telefonlar yalnızca OnePlus 6 ve 5. Buna ek olarak ön siparişteki Samsung Galaxy Note 9'un da (512 GB'lık versiyonu) 8 GB RAM'li bir modeli bulunuyor.

6,21 inç boyutundaki Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Snapdragon 845 işlemci, ön tarafta 20 MP'lik bir selfie kamerası, arka tarafta ise iki adet 12 MP'lik lens ile birlikte geliyor. 1080 x 2248 (FHD+) çözünürlük sunan cihaz, 3.400 mAh batarya seviyesine sahip. Android 8.1 ile birlikte gelen Xiaomi Mi 8 Explorer Edition 478 dolar fiyat (bugünün kuruyla 3.130 TL) etiketiyle Çin'de satışa sunulmuş durumda. Ülkemize ne zaman geleceğini ise zaman gösterecek.

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