Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, Note 10 serisinin global tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım sonrası teknoloji severler Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatını merak ediyor. Peki, Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 10 serisi özellikleri
XİAOMİ REDMİ NOTE 10 SERİSİ FİYATLARI
Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen yeni Redmi Note modellerini sonunda tanıttı. Xiaomi düzenlediği online etkinlikte Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max modellerini görücüye çıkardı.
Redmi Note serisinin AMOLED ekranla tanıştığı modellerin Avrupa fiyatları da belli oldu. Xiaomi henüz bu cihazların Türkiye fiyatına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Fakat genel olarak cihazların ülkemizdeki fiyatlarıyla ilgili bazı tahminler mevcut.
Pro Max’in Hindistan fiyatı yaklaşık olarak 261 dolardan başlayacak. Ancak Xiaomi Hindistan için özel bir fiyat politikası uyguluyor. Bu nedenden dolayı Türkiye satış fiyatını bu fiyattan almak pek doğru olmayayacak.
Ancak 300 dolarlık etiket üzerinden konuşursak Redmi Note 10 Pro Max’ın ülkemizde de 4000 – 4500 TL bandından satışa sunulacağını söyleyebiliriz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Redmi Note 10 Pro teknik özellikleri
İşlemci: Snapdragon 732G
RAM: 6/8 GB
Depolama: 64/128 GB
Ekran: 6,67 inç Full HD+ 120 Hz AMOLED
Arka Kamera: 64 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5.020 mAh, 33W hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 11
Redmi Note 10 özellikleri
İşlemci: Snapdragon 678
RAM: 4/6 GB
Depolama: 64/128 GB
Ekran: 6,43 inç Full HD+ AMOLED
Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Batarya: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 11
Redmi Note 10 Pro Max özellikleri
İşlemci: Snapdragon 732G
RAM: 6/8 GB
Depolama: 64/128 GB
Ekran: 6,67 inç Full HD+ 120 Hz AMOLED
Arka Kamera: 108 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5.020 mAh, 33W hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 11
Redmi Note 10S özellikleri
6.43 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass 3 koruma
Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G95 yonga seti (2 x 2.05GHz A76 + 6 x 2GHz A55 CPUs)
900MHz Mali-G76 3EEMC4 GPU
6GB LPDDR4X RAM ve 8GB LPDDR4X RAM seçenekleri
128GB dahili depolama birimi
48 MP 1/2″ Sony IMX582 sensor + 8 MP geniş açılı lens + 2 MP derinlik + 2MP makro lens
13 MP f/2.45 diyafram
Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz),Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C
33W hızlı şarj destekli 5.000mAh kapasiteli batarya
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