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Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 10 serisi özellikleri

Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatı merak ediliyor. Çin merkezli bir marka olan Xiaomi yeni telefon modeli Xiaomi Redmi Note 10 pro max tanıtılmasıyla fiyatları gündem oldu. Teknoloji severler Xiaomi Redmi Note 10 serisi özelliklerini araştırıyorlar. Peki, Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 10 serisi özellikleri

Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 10 serisi özellikleri

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, Note 10 serisinin global tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım sonrası teknoloji severler Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatını merak ediyor. Peki, Xiaomi Redmi Note 10 pro max fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 10 serisi özellikleri

XİAOMİ REDMİ NOTE 10 SERİSİ FİYATLARI

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen yeni Redmi Note modellerini sonunda tanıttı. Xiaomi düzenlediği online etkinlikte Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max modellerini görücüye çıkardı.

Redmi Note serisinin AMOLED ekranla tanıştığı modellerin Avrupa fiyatları da belli oldu. Xiaomi henüz bu cihazların Türkiye fiyatına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Fakat genel olarak cihazların ülkemizdeki fiyatlarıyla ilgili bazı tahminler mevcut.

Pro Max’in Hindistan fiyatı yaklaşık olarak 261 dolardan başlayacak. Ancak Xiaomi Hindistan için özel bir fiyat politikası uyguluyor. Bu nedenden dolayı Türkiye satış fiyatını bu fiyattan almak pek doğru olmayayacak.

Ancak 300 dolarlık etiket üzerinden konuşursak Redmi Note 10 Pro Max’ın ülkemizde de 4000 – 4500 TL bandından satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Redmi Note 10 Pro teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 732G

RAM: 6/8 GB

Depolama: 64/128 GB

Ekran: 6,67 inç Full HD+ 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 64 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.020 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Redmi Note 10 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 678

RAM: 4/6 GB

Depolama: 64/128 GB

Ekran: 6,43 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Redmi Note 10 Pro Max özellikleri

İşlemci: Snapdragon 732G

RAM: 6/8 GB

Depolama: 64/128 GB

Ekran: 6,67 inç Full HD+ 120 Hz AMOLED

Arka Kamera: 108 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.020 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Redmi Note 10S özellikleri

6.43 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass 3 koruma

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G95 yonga seti (2 x 2.05GHz A76 + 6 x 2GHz A55 CPUs)

900MHz Mali-G76 3EEMC4 GPU

6GB LPDDR4X RAM ve 8GB LPDDR4X RAM seçenekleri

128GB dahili depolama birimi

48 MP 1/2″ Sony IMX582 sensor + 8 MP geniş açılı lens + 2 MP derinlik + 2MP makro lens

13 MP f/2.45 diyafram

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz),Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

33W hızlı şarj destekli 5.000mAh kapasiteli batarya

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