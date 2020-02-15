Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Eşiyle 7 yıl önce Çin'e ait bir firmada çalışırken tanışan Neslihan Xu, eşi Jiang James Xu, oğlu Ediz Xu ve annesiyle Wuhan'a gitti. O sırada Pekin'de olan eşi Jiang James Xu da Wuhan'a yanlarına geldi.

Yeni yıl kutlamaları için bir araya gelen aile, Koronavirüs felaketi yüzünden Wuhan'da mahsur kaldı. Bundan sonrasını Neslihan Xu, HABERTÜRK'e anlattı:

"ÇOK KORKTUK, ÇOCUĞUM HASTA OLMASIN DİYE DUA ETTİM"

"İlk gittiğimizde her şey çok normaldi. Birkaç gün sonra salgın haberi yayıldı. Wuhan karantina altına alındı. Çok korktuk, hasta olursak ne yaparız diye düşündük. Hastanelerde yer olmadığını öğrendik. Planlar yapmaya başladık. En büyük korkum çocuğumdu. Hasta olmasın diye her gün dua ettim.

"EŞİM İÇİN SON AKŞAM İZİN ÇIKTI"

"Benim eşim gelemeseydi, çocuğum da gelemezdi. Çin hükümeti bir karar verirse dönmez. Son akşam gelebilmesi için izin çıktı. Tam anlamıyla benim için bir mucizeydi. Bu yüzden ben de gelemezdim. Bazıları çocukları olmasına rağmen kimliklerinin bilinmesini istemediği için Türkiye'ye gelmediler.

"BİRÇOK İNSAN ÜLKESİNE DÖNEMEDİ"

İlk başta eşim Jiang'in Türkiye'ye gelmesine izin vermediler. Türkiye Çin'e çok destek oldu. Birçok yardım getirdi. Belki eşimin gelmesine izin vermelerinde bile bu yardımcı olmuştur. Bizim konsolosluk çok iyi çalıştı. Diğer ülkelerdeki insanlar dönemediler. Bir İngiliz çift şanslarını denedi ve şans eseri ülkelerine döndü. Türkiye gerçekten bu süreçte çok özendi.

ÇİNLİ EŞTEN TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Türkçe olarak Türk Hükümeti'ne teşekkür eden Jiang Xu, "Beni ve ailemi sağ salim Türkiye'ye getirdiler. Minnettarım. Benim ailem hâlâ 3 haftadır Wuhan'da karantina altında. Onlarla her gün internetten görüntülü olarak konuşuyoruz. Onları çok merak ediyorum" diye konuştu.

"DİREN WUHAN DİYE BAĞIRIYORLAR"

"Balkonlara çıkıp destek olmak için 'Dayan Wuhan' diye bağırıyor insanlar. Oğlum da balkondan çıkıp öyle bağırdı. 20 Ocak'ta maske takmaya başladık. 23 Ocak'ta karantina kararı alınınca hemen markete gittik. Deli gibi kaos vardı. Sebze bitmiş, raflar bomboştu. Özellikle makarnalar hemen bitti.

O gün çıktım sadece. Bir daha hiç dışarı çıkmadım 31 Ocak'a kadar. Çok uzun bir yolculuktu. Çok bekledik. Tahminimden zorlu oldu. Çin'de birlikte yemek yeme kültürü çok önemli. Ama virüs yüzünden insanlar ayrı ayrı yiyor, birbirlerine yaklaşmıyor. En olumsuz etkileyen yönü bu oldu."

"ÇİN TELEVİZYONLARI POZİTİF YAYINLAR YAPIYOR"

Neslihan Xu, Wuhan'da geçirdiği 10 günü ve izlenimlerini anlattı: "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sayesinde net sayıları öğrenebiliyoruz. Ancak Çin televizyonlarında olabildiğince pozitif şeyler verilmeye çalışılıyor. Maske nasıl üretilir, bu sürecin üstesinden nasıl gelinir gibi yayınlar vardı. Kötü boyutu kimse bilmiyor. İnsanlar çok yorgun. Eşim ve ailesiyle beraber kaldık. Ablasının arabası olduğu için 2-3 günde bir dışarıya çıktı ve gıda alışverişi yaptı. Her aileden bir kişinin çıkmasına izin var. Onlar da isimlerini veriyor zaten.

"HAYVAN PAZARINDAN YAYILDIĞINA İNANMIYORUZ"

Yeni yıl için tüm hazırlığı yapmıştı Çin ama kutlayamadılar. Her yer kapalıydı. Şangay'daki büyük organizasyon iptal oldu. Sokaklar bomboştu. Çin'de hiçbir şey konuşulmuyor. Çin'de komplo teorileri konuşulmuyor. Amerika'daki Çinliler konuşuyor. Wuhan'da çok büyük bir AR-GE merkezi var. Oradan çıkmış diye söylentiler var. Canlı hayvan pazarı her yerde var. Biz buna inanmıyoruz eşimle. Bu virüsün insan yapımı olduğu da konuşuldu. Çin Hükümeti hiç açıklama yapmıyor. Wuhan'da üst düzey birçok insan görevden alındı. Önlem alınmadığı, bilgi vermedikleri için."

"İNSANLAR KARANTİNAYA GİTMEK İSTEMİYOR"

Wuhan'daki son süreci aktaran Neslihan Xu, "Şimdi insanları zorla karantinaya götürmeye başladılar. Gitmek istemiyorlar. Virüsü hasta olduğunu söylemediği için başkasına bulaştıran çok oldu. Bazıları ise hiç hasta olduğunu bilmiyor. Eşim hasta biriyle toplantı yapmış, şans ki bulaşmadı. Dibimize kadar gelmişti.

XU AİLESİ, 14 GÜN BOYUNCA KARANTİNA ALTINDAYDI

14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde çok iyi bakıldıklarını aktaran Neslihan Xu, "Wuhan'dan çıkarken birçok aşamadan geçtik. Kendimi mülteci gibi hissettim. Mühürlü belgeleri gösterdik defalarca. Çok hazırlıksız çıktık yola ama pijamamızdan, terliğimize kadar her şey hastanede hazırdı. Wuhan'daki süreç çok sıkıntılıydı. Buraya geldikten sonrasını hiç düşünmemiştim. Tahminimden çok daha iyi geçti. Eşimle ayrı odalardaydık. Sonra görüşme imkanımız oldu.

"OĞLUM İÇİN ÇOCUK DOKTORU DA GELDİ"

Sürekli kontrollerimiz yapıldı, ateşimizi ölçtüler. Ediz, yolculukta kulak iltihabı olmuştu. Çocuk doktoru getirdiler çok minnettarım. Eşim mart ayında Pekin'e dönecek. O süreyi uzatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

KARANTİNADAN SONRA İLK YAPTIĞIMIZ ŞEY HABERTÜRK'Ü AĞIRLAMAK

Neslihan Xu, "Dışarı çıktığımızda ilk babamı gördüm ve ağladım mutluluktan. Kaç hafta sonra ailemden birini gördüm. Karantinadan çıkar çıkmaz yaptığımız ilk şey HABERTÜRK'ü evimizde ağırlamak oldu" diye konuştu.