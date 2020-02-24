Murat Şeker'in yöneteceği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Çağdaş Dinç ile birlikte yazdığı 'Ya İstiklal Ya Ölüm'ün tanıtım filmi yayınlandı.

Türk sinemasının en büyük Kuva-yı Milliye filmi olacak olan 'Ya İstiklal Ya Ölüm'de 19 Mayıs 1919'da başlayan İstiklal Savaşı'nda Kuva-yı Milliye'nin ülkeyi düşmanlardan kurtarmak için girdiği savaşın yanı sıra Fenerbahçe'nin milli mücadelede edindiği rol ve İngiltere Milli Takımı ile yaptıkları Harrington Kupası maçı beyazperdeye aktarılacak.

Nejat İşler'in oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Ya İstiklal Ya Ölüm'ün çekimlerine yaz başında başlanacak. Film, gösterime önümüzdeki ocak ayında girecek.