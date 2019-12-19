Naime Sert nsert@haberturk.com

Borsa İstanbul tarafından haziran ayında hayata geçirilen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı swap işlemleri bugün başlıyor. TLREF'e dayalı tahvil ihraçları ağustos ayında başlamıştı. Yabancı bankaların da TLREF'e endeksli kredi vermeye başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre bankalar TLREF ile 4 ayda 13.2 milyar TL değişken faizli borçlanma sağladı.

Gazetecilerle bilgilendirme toplantısında bir araya gelen Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, "Bankalarımız TLREF ile borçlanmaya başladı, yaklaşık 4 ayda 13.2 milyar TL değişken faizli borçlanma sağladılar. Bunları da yatırım fonlarından sağladılar. İkinci aşamada, önümüzdeki dönemde değişken faizli kredi vermeye başlayacaklar" dedi.Takasbank'ın bugün OIS takas ve teminat yönetimine başladığını belirten Erdoğan, "Yani iki banka değişken ve nakit akışlarını birbirleri ile değiştirirken Takasbank'a gidebilecek" diye konuştu.

'YÜZDE 45'İNİ ÖZEL BANKALAR İHRAÇ ETTİ'

TLREF'e endeksli tahvil ihraçlarının yüzde 40-45'inin özel bankalar, yüzde 50-55'inin de kamu bankaları tarafından yapıldığını belirten Erdoğan, bunun içinde 5-10 yıl vadeli ihraçların da olduğunu aktardı. Yabancı bankaların da TLREF'e endeksli kredi vermeye başlayacaklarını dile getiren Erdoğan "Yabancı bankaların, TL üzerinden Türk şirketlerine sağladıkları TLREF'e endeksli kredileri çok yakında duyacaksınız. Yabancı bir banka, TL cinsinden krediyi, Türk şirketimize TLREF'e endeksli olarak verecek" dedi.

'FİNANSAL MİMARİNİN PARÇASI'

TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak.

TLREF'i finansal mimarinin parçası olarak niteleyen Erdoğan, bununla faiz riskinin azalmasını, faiz riski yönetiminde döviz ihtiyacının azalmasını ve likidite koşullarının iyileşmesini sağlamayı amaçladıklarını aktardı. "Yabancı para likidite ihtiyacı yaratılmasın diye TLREF oluşturduk" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bankalarımızın, uzun vadeli TL cinsinden kredi üretme potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bizde uzun vadeli kredilerin büyük kısmı yabancı para cinsinden. Milli paramızın hakim olduğu finansal sistem peşindeyiz. Yabancı paranın yarattığı kur riskinden ekonomimizi olabildiğince arındırmanın peşindeyiz."

'10-15 MİLYAR DOLAR YURTDIŞINDA TUTULUYOR'

Şu an bankacılık sisteminin faiz riski için yaklaşık 10-15 milyar doları yurt dışında teminat olarak tuttuğunu bildiren Erdoğan, TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacağını söyledi. Bunun bankalardaki döviz likiditesini artıracağına dikkati çeken Erdoğan, dolayısıyla yeni döviz mevduatlarının önüne geçilmesi anlamına geldiğini, bankaların artık TL cinsinden uzun vadeli krediler üretebileceğini vurguladı.

'MERKEZ BANKASI FAİZİNİ TAKİP EDİYOR'

TLREF'in Merkez Bankası Faizi'ni takip eden bir endeks olduğunu anlatan Erdoğan şöyle konuştu: "Merkez Bankası geçen hafta haftalık repo faizini 14'ten 12'ye çekti. Önemli olan burada TLREF'in gecelik faiz piyasasının da Merkez Bankası'nın öngördüğü bandın içinde oluşması. Politika faizi 12, aşağıda 10,5 gibi bir sınır var, yukarıda 13,5 gibi bir sınır var. Demek ki bizdeki gecelik faiz 12'nin etrafında dolaşan, aşağıda 10,5 ile yukarıda 13,5 gibi bir bandın içinde gerçekleşmesi beklenen bir faiz."

TL'nin hakim olduğu bir finansal sistem için çalıştıklarını ifada eden Erdoğan, TLREF'in gelişerek devam edeceğini belirtti. Erdoğan, birkaç sene içinde, özellikle faiz riski yönetiminde dövizin değil TL'nin kullanıldığı bir bankacılık sistemine, kurumların ve şirketlerin uzun vadeli TL cinsinden kredi ve finansman sağlayabildikleri bir finansal altyapıya dönüşeceğini söyledi.