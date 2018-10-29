Yabancı birisine fotoğraf çektirmeden önce iki kez düşünün!

Yolda rastladığımız birisine "Pardon bizim bir fotoğrafımızı çeker misiniz?" dediğimiz çok olmuştur. Ancak o da ne! Galeriye baktığımızda fotoğraflar ya bulanık, ya kadrajı yamuk ya da bize bile ait değil! İşte bu talihsiz durum sosyal medya kullanıcılarının diline düştü ve o fotoğraflar internette paylaşım rekoru kırmaya başladı!