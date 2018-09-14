Younes Belhanda
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Yabancı futbolcu da sözleşmeyi TL ile yapacak

Yabancı futbolcular da sözleşmede TL'ye dönecek

Dövizle yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na döndürülmesi kararı eğer tebliğ ile istisna getirilmezse Türk ve yabancı futbolcular için de geçerli olacak. Hem Medeni Kanun hem de Gelir Vergisi Kanunu'nda 6 aydan fazla Türkiye'de kalanlar 'yerleşik' sayılıyor. Yeni kararda da 'Yerleşiklik' tek şart olarak konuldu

14.09.2018 - 11:41 | Güncelleme:



Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik ile sözleşmelerin dövizden Türk Lirası'na döndürülmesi zorunluluğu Türk ve yabancı futbolcular ile Türkiye'de çalışan diğer yabancıları da kapsıyor. Yeni kararname ile "Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz" hükmü getirildi.

Futbolcular ile kulüpler arasındaki sözleşmeler de hizmet sözleşmesi kapsamına giriyor. Kararnameye uymaya zorunlu olanlar Türkiye'de yerleşik kişiler. Yurtdışında yaşayan kişiler ile şirketlerle yapılan sözleşmeler için bu zorunluluk yok. Ancak Türkiye'de yaşayan yabancılar bu kapsama giriyor.

İKİ KANUNDA 'YERLEŞİKLİK' BELİRLENMİŞ
Çünkü karara uyması zorunlu olanlara 'yerleşik' olma şartı getiriliyor. Hem Medeni Kanun'da hem de Gelir Vergisi Kanunu'nda 6 aydan fazla Türkiye'de kalanlar mukim yani yerleşik sayılıyor. Böylece sözleşmesini Türk Lirası ile yapmak zorunda olanlar arasında Türkiye'deki futbolcular, yabancı şirket çalışanları CEO'lar da dahil. Futbolcular ve diğer çalışanların sözleşmeleri eğer yayımlanacak bir tebliğ ile bu kapsamdan çıkarılmaz ise 1 ay içinde futbolcularla yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi ve yeni sözleşmelerin de TL ile yapılması gerekiyor.

 




GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.