Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik ile sözleşmelerin dövizden Türk Lirası'na döndürülmesi zorunluluğu Türk ve yabancı futbolcular ile Türkiye'de çalışan diğer yabancıları da kapsıyor. Yeni kararname ile "Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz" hükmü getirildi.

Futbolcular ile kulüpler arasındaki sözleşmeler de hizmet sözleşmesi kapsamına giriyor. Kararnameye uymaya zorunlu olanlar Türkiye'de yerleşik kişiler. Yurtdışında yaşayan kişiler ile şirketlerle yapılan sözleşmeler için bu zorunluluk yok. Ancak Türkiye'de yaşayan yabancılar bu kapsama giriyor.



İKİ KANUNDA 'YERLEŞİKLİK' BELİRLENMİŞ



Çünkü karara uyması zorunlu olanlara 'yerleşik' olma şartı getiriliyor. Hem Medeni Kanun'da hem de Gelir Vergisi Kanunu'nda 6 aydan fazla Türkiye'de kalanlar mukim yani yerleşik sayılıyor. Böylece sözleşmesini Türk Lirası ile yapmak zorunda olanlar arasında Türkiye'deki futbolcular, yabancı şirket çalışanları CEO'lar da dahil. Futbolcular ve diğer çalışanların sözleşmeleri eğer yayımlanacak bir tebliğ ile bu kapsamdan çıkarılmaz ise 1 ay içinde futbolcularla yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi ve yeni sözleşmelerin de TL ile yapılması gerekiyor.













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